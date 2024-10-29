Исследование: растительная диета снижает риск рака

Согласно науке, употребление растительной диеты может стать более здоровой альтернативой стандартной американской диете. Последняя обычно содержит много калорий, перегружена красным мясом, жирными молочными продуктами, сильно обработанной пищей, фастфудом, рафинированными углеводами, добавленным сахаром и солью.

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Американский институт исследований рака пропагандирует растительную диету. Исследования показывают, что 25% всех случаев рака можно предотвратить только с помощью диеты и питания. К тому же многие виды онкологии могут развиваться 10 и более лет.

Научные работы продемонстрировали, что растительная диета — это альтернатива типичной американской диете. Рацион на основе растительных продуктов подразумевает, что не менее 80−90% всей пищи должны составлять необработанные растительные продукты. Это бобовые, фрукты, овощи, семена, цельные зёрна и орехи. Также разрешается иногда, но не на регулярной основе потреблять минимальное количество обработанной растительной пищи или продуктов животного происхождения (молочных продуктов или мяса).

В научных работах говорится, что веганы (люди, которые не едят никаких продуктов животного происхождения) имеют самые низкие показатели рака среди всех диет. За ними идут вегетарианцы, избегающие мяса (при этом они употребляют рыбу или молоко, яйца).

Растительная пища богата фитохимическими веществами: антиоксидантами и каротиноидами. Они защищают организм от повреждений, прерывают процессы, которые способствуют возникновению рака. В растительном рационе также много клетчатки, которая, как было доказано, снижает риск возникновения рака груди и колоректального рака.

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