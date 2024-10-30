Российские ученые создали систему для домашней реабилитации пациентов

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) представили программный комплекс для качественной медицинской реабилитации на дому. Специализированные приложения способны фиксировать движения пациента, распознавать ошибки в упражнениях и корректировать их, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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По статистике ВОЗ, около 2,4 млрд человек в мире нуждается в реабилитации. Речь идет не только о восстановлении после травм или операций, но и помощи при хронических болезнях и возрастных изменениях.

Разработчики из МФТИ предусмотрели следующий сценарий использования онлайн-системы медицинской реабилитации.

Пациент устанавливает приложение на компьютер/телефон и создает свою учетную запись. После этого в списке специалистов он выбирает своего врача-реабилитолога. После подтверждения личности открывается доступ к списку упражнений, которые индивидуально назначил ему врач для реабилитации с учетом особенностей данного клинического случая. Пациент начинает их выполнять, а система в реальном времени его корректирует, сообщая об ошибках. Данные о тренировке и полученная статистика видны как самому пациенту, так и его врачу.

«Функциональность нагрузки система отслеживает по контрольным точкам в сравнении с эталонным выполнением упражнения. При этом, если мы говорим о восстановлении объема движения, то система будет учитывать прогресс пациента (к примеру, постепенное увеличение глубины приседа в упражнении). Система транслирует видеопоток данных на сервер, где происходит его обработка и формирование обратной связи по правильности выполнения, который поступает обратно пациенту», — уточнил руководитель проекта по созданию дистанционной системы реабилитации, магистрант ФБМФ МФТИ Андрей Березовский.

По словам специалистов МФТИ, прототип новой системы реабилитации подготовят к тестированию в ближайшие шесть месяцев.

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