Препарат от синдрома Криглера-Найяра завершает доклинические испытания

Российские ученые завершают доклинические испытания препарата от синдрома Криглера-Найяра и готовятся к проведению клинического исследования. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

"Сейчас в "клинику" приходит первый в мире препарат для лечения синдрома Криглера-Найяра. И это не просто один из редких диагнозов, а шаг к созданию на потоке других препаратов орфанного направления", - сказал он.

Синдром Криглера-Найяра - это генетическое заболевание, при котором в организме чрезмерно накапливается несвязанный, или непрямой, билирубин (токсичный продукт гибели эритроцитов). В результате кожа и слизистые окрашиваются в желтый цвет, повреждаются печень и нервная система. В зависимости от молекулярных особенностей и тяжести состояния выделяют два типа синдрома Криглера-Найяра: 1-й тип - с более тяжелым течением, 2-й тип - с более легким. При синдроме 1-го типа нужна трансплантация печени. При 2-м типе продолжительность жизни не отличается от нормальной, так как симптомы легкие.

III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение 2024" проходит в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.

Программа конгресса включает в себя восемь тематических треков, в рамках которых планируется обсудить вопросы здоровьесбережения, ключевые направления развития системы здравоохранения РФ, а также стратегии борьбы с различными заболеваниями.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером конгресса.