Депутат заявил, что ИИ не сможет полностью заменить врачей

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) — важнейшая задача. Сегодня ИИ уже выигрывает в шахматы, выполняет системные задания и может избавить от части рутинной работы. Об этом в беседе с «БИЗНЕС Online» напомнил депутат Государственной думы РФ Айрат Фаррахов. При этом он отметил, что нейросети не могут полностью заменить человека.

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«Меня часто спрашивают об ИИ и медицине. Я отвечаю: главная задача врача — успокоить больного, а искусственный интеллект этого никогда не сделает. Но есть вещи, где он значительно эффективнее, чем врач. Например, диспансеризация и скрининг», — отметил Фаррахов.

Он добавил, что на сегодняшний день в России создаются все условия, чтобы учитывать присутствие ИИ. Параллельно, по его словам, развивается и кибербезопасность.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение» заявил, что РФ имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине.

По словам главы государства, профильный нацпроект имеет множество конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, включая ИИ.