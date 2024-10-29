Российские препараты против онкологии проходят клинические испытания

Российские ученые в настоящее время проводят клинические испытания отечественных препаратов на основе онколитических вирусов для борьбы с онкозаболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

"Первые российские препараты на основе, в том числе, онколитических вирусов, сегодня проходят клинические испытания", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в России также создаются радиофармпрепараты.

Мурашко отметил, что именно борьба с онкологическими заболеваниями сегодня для ученых всего мира является серьезным вызовом.