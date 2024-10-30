Жители Океании стали восприимчивее к инфекциям из-за денисовцев

Древняя мутация у коренных народов Океании моглf сделать их более восприимчивыми к инфекциям, в том числе и гриппу. Это показало исследование ученых из Австралии, Папуа-Новой Гвинеи, Мексики и Соединенного Королевства, опубликованное в журнале Cell.

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Ученые нашли генетический вариант KIR3DLI*114, который возник в результате мутации. До 30% представителей коренных народов Океании (около 5 миллионов человек) являются носителями этого гена.

Жители Океании получили вариант KIR3DLI*114 от одной из групп древних людей — денисовцев. Ученые полагают, что коренные жители Океании (Австралии, Новой Гвинеи, Американского Самоа, Новой Каледонии, Соломоновых островов) скрестились с денисовцами после того, как покинули Африку.

Ученые считают, что этот ген влияет на иммунитет. Этим могут объясняться тяжесть инфекционных заболеваний среди коренных народов Океании. Ген, вероятно, в древности обеспечивал лучшую защиту от инфекций. Но теперь он делает людей более восприимчивыми к определенным инфекционным заболеваниям. Ученые планируют выяснить, какие преимущества мог давать этот ген древним людям.