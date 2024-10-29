Ученые создали улучшенный костный цемент

В России создали замену полиметилметакрилата, вещества из которого делают цемент для восстановления костей при остеопорозе.

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Российские учёные разработали новый костный цемент для восстановления повреждённой костной ткани, который может заменить устаревшие материалы. Основой стали фосфаты кальция и магния, а добавление ионов гадолиния помогает различать его на снимках КТ и МРТ. В Российском научном фонде отметили, что этот материал значительно улучшит реконструктивно-восстановительную хирургию благодаря прочности, антимикробным свойствам и хорошей биосовместимости.

Владимир Комлев из Института металлургии и материаловедения РАН пояснил, что новый цемент выгодно отличается от обычного полиметилметакрилата (ПММА), который часто вызывает проблемы с биосовместимостью и сильно нагревается при затвердевании. Российская разработка превращается в природные минералы, такие как брушит и ньюбериит, при обычной комнатной температуре, что делает процесс безопасным для окружающих тканей и стимулирует естественное восстановление кости.

Также было подтверждено, что костный цемент имеет антибактериальные свойства, что снижает вероятность инфекций после операций. Предварительные исследования показали высокую совместимость материала с клетками человека, что приближает его к этапу клинических испытаний.