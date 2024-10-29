Ученые создали улучшенный костный цемент

В России создали замену полиметилметакрилата, вещества из которого делают цемент для восстановления костей при остеопорозе.
Российские учёные разработали новый костный цемент для восстановления повреждённой костной ткани, который может заменить устаревшие материалы. Основой стали фосфаты кальция и магния, а добавление ионов гадолиния помогает различать его на снимках КТ и МРТ. В Российском научном фонде отметили, что этот материал значительно улучшит реконструктивно-восстановительную хирургию благодаря прочности, антимикробным свойствам и хорошей биосовместимости.
Владимир Комлев из Института металлургии и материаловедения РАН пояснил, что новый цемент выгодно отличается от обычного полиметилметакрилата (ПММА), который часто вызывает проблемы с биосовместимостью и сильно нагревается при затвердевании. Российская разработка превращается в природные минералы, такие как брушит и ньюбериит, при обычной комнатной температуре, что делает процесс безопасным для окружающих тканей и стимулирует естественное восстановление кости.
Также было подтверждено, что костный цемент имеет антибактериальные свойства, что снижает вероятность инфекций после операций. Предварительные исследования показали высокую совместимость материала с клетками человека, что приближает его к этапу клинических испытаний.