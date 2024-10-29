Описаны случаи, когда экзоскелет восстанавливает движения после инсульта

Экзоскелет — устройство, представляющее собой внешний каркас, для восстановления утраченных после инсульта движений. Такие устройства помогают восстановить движения, если у человека осталась хоть какая-то способность двигаться. Например, они могут восстановить походку, однако полностью парализованных людям не помогут. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Наталья Супонева.

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По словам специалиста, врачи могут полностью поместить парализованного человека в экзоскелет, но такая тренировка будет небезопасной, пассивной и не даст эффекта.

«Экзоскелет будет эффективен, если у человека остались определенные способности: например, он может стоять, удерживать равновесие и немного двигать конечностями. Даже если он не может ходить, но может совершать незначительные движения, экзоскелет поможет натренировать его. Если же этих способностей нет, то нужен просто вертикальный роботизированный тренажер, который будет учить человека хотя бы как-то удерживать свое тело», — отметила врач.

Также экзоскелет не поможет при реабилитации пациентов с легкой степенью слабости в конечностях.

«В таких случаях восстановление происходит естественным образом под контролем специалиста. Однако если повреждение выражено значительно и человеку не хватает сил поднять руку и преодолеть силу тяжести, тогда экзоскелет может стать настоящим спасением», — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, экзоскелет также дает тактильные ощущения, что очень важно для восстановления: мозг получает обратную связь от движения мышц и суставов, что стимулирует его работу.

«Нарушение походки при инсульте тоже можно восстановить при помощи экзоскелета. Допустим, с одной стороны у пациента будет согнута и прижата к телу рука, а нога с этой же стороны во время ходьбы совершает круговые загребающие движения. Экзоскелет может помочь человеку более правильно ставить ногу во время ходьбы, помогая преодолеть изменения тонуса», — отметила врач.

Подробнее о том, какие методы применяют для восстановления после инсульта сегодня — в интервью Супоневой «Газете.Ru».