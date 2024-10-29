Вирусы растений использовали для лечения саркомы

Российские исследователи использовали частицы вирусы табачной мозаики (ВТМ) и мозаики альтернантеры (ВМАльт) в основе платформ доставки препаратов для лечения саркомы Юинга. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В исследовании также приняли участие специалисты Сеченовского университета. Авторы впервые применили новый тип структурно модифицированных сферических частиц, полученных из вирионов и вирусоподобных частиц вирусов растений.

"Первоначально мы работали со сферическими частицами ВТМ, однако выяснилось, что структурно модифицированные частицы ВМАльт могут оказаться более перспективными. У них на поверхности больше активных групп. Таким образом, есть возможность загрузить ее гораздо большим и разнообразным количеством лекарственных препаратов против онкологических заболеваний", - пояснила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова, чьи слова приводятся в сообщении.

Решение поможет ускорить появление новых подходов к лечению саркомы Юинга - агрессивной опухоли, на долю которой приходится 10-15% всех сарком костей, уточнили в вузе.