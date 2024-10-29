Эксперт рассказал, как научные разработки внедряются в практику

29 октября в ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России прошла презентация инновационных технологий, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями позвоночника и суставов. С достижениями коллектива ознакомилась вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«НИИТО является одним из участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, решает задачи внедрения новых технологий лечения, решает задачи подготовки кадров и является тем центром, который фактически обеспечивает оказание высокотехнологичной помощи пациентам не только Новосибирской области, но и Сибири, Дальнего Востока», – подчеркнула вице-губернатор.

Директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, как происходит процесс внедрения новых технологий в клиническую практику.

Он подчеркнул, что любая научная деятельность ведётся с определённой целью – либо для изменения концептуальных подходов к лечению той или иной патологии, либо для получения какого-либо продукта, который возможно дальше использовать для лечения пациентов. Директор НИИТО рассказал, что в России работает достаточно сложная система получения разрешительного удостоверения применения того или иного образца.

«Прежде чем применить у пациента, нужно получить регистрационное удостоверение. Далее – найти промышленного партнёра, который поможет реализовать какую-то нашу научную разработку. Работа ведётся вокруг этого. Мы экспериментальные образцы делаем, патентуем, ищем промышленного партнёра...Это касается всех наших направлений – и травматологии и ортопедии, и нейрохирургии, то есть само учреждение не финансируется для того, чтобы мы эту дорогу проходили сами. Этим, как правило, занимаются промышленные партнёры – в общем-то, это и есть рекомендация федеральной власти», – поделился Андрей Корыткин.

Он отметил, что в институте ежегодно разрабатываются различные медизделия в области детской травматологии и ортопедии, нейрохирургии, реконструктивной хирургии тазобедренного и коленного сустава, после чего к работе подключаются производители как в Сибири, так и других регионах страны.