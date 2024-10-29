Исследование: перерыв в тренировках не влияет на рост мышц

Новое исследование, проведенное в Университете Йювяскюля, выяснило, что перерыв в десять недель в силовых тренировках не оказывает значительного влияния на рост мышц и максимальную силу. В ходе исследования сравнивались две группы, одна из которых продолжала тренировки, а другая сделала перерыв на десять недель посреди 20-недельного цикла.

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Результаты, опубликованные в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, показали, что показатели максимальной силы и роста мышц были схожи в обеих группах. Исследователи отмечают, что мышцы быстро восстанавливались после перерыва, достигая прежнего уровня уже через пять недель повторных тренировок.

Прогресс в группе с постоянными тренировками замедлялся после первых десяти недель. Хотя перерыв и замедляет развитие, участники, сделавшие перерыв, достигали тех же результатов за 30 недель, что и непрерывно тренирующиеся за 20 недель.

Исследование также выявило, что максимальная сила лучше сохраняется во время перерыва, чем размер мышц. Ученые собираются дальше изучить механизмы «мускульной памяти» на клеточном и молекулярном уровнях, чтобы понять, почему мышцы восстанавливаются так быстро после паузы.

Таким образом, периодические перерывы в тренировках не столь критичны, и при регулярных занятиях можно быстро вернуться к достигнутым результатам.