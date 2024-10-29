Новая технология позволила увидеть остеоартрит в цвете

Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали новую методику медицинской визуализации, которая позволяет отслеживать прогрессирование остеоартрита — дегенеративного заболевания суставов — в цвете. Используя новые контрастные агенты, они смогли выделить два белка, связанных с этим заболеванием.

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Ранее рентгеновские снимки и компьютерная томография (КТ) давали лишь черно-белые изображения, но теперь, благодаря технологии K-edge и фотонно-счетной КТ, врачи могут наблюдать за отдельными биологическими процессами в цвете. Это позволяет увидеть скрытые изменения в тканях задолго до появления клинических симптомов.

По словам Ниветхи Гунасеелан, одной из авторов исследования, новая методика важна для раннего вмешательства при остеоартрите, что может значительно улучшить качество жизни пациентов. С помощью фотонно-счетной КТ ученые разработали нано-пробы, которые связываются с белками агреканом и агреканазой в хрящах, что помогает отслеживать состояние заболевания.