Шесть научно доказанных способов защититься от старения

То, что мы едим, может замедлить или ускорить биологическое старение нашего организма. И вот какие привычки в еде помогают продлить жизнь.

Правильно выстраивайте химию продуктов. Спермидин — это химическое вещество, которое встречается повсюду, а не только в сперме. Особенно много этого вещества в грибах, соевых бобах, сыре чеддер. Эксперименты на мышах показывают, что добавление этого соединения в воду может продлить их жизнь. Кроме того, люди, которые получают больше всего спермидина, живут в среднем на пять лет дольше, чем те, кто потребляет его меньше всего.

Есть и другие молекулы в продуктах питания, влияющие на старение. Известно, что куркумин обладает противовоспалительным эффектом. Он содержится в куркуме. Также кверцетин (можно получить из тёмного шоколада, бузины, красной капусты) и физетин (есть в клубнике) выводят «старые» клетки у мышей.

Ешьте больше овощей. Известно, что употребление большего количества цельнозерновых (например, цельнозернового хлеба или коричневого риса), бобовых (гороха, фасоли и бобовых) и орехов может добавить вам ещё несколько дополнительных лет жизни. Также один систематический обзор продемонстрировал, что лучшая пища для улучшения маркеров крови — это орехи, бобовые и цельные зёрна, а худшая — красное мясо и подслащённые сахаром напитки.

Обращайте внимание на источник белка. Благодаря исследованиям на мухах и червях учёные обнаружили, что ограничение потребления белка может стать ключом к более долгой жизни животных. Что касается людей, то одна работа показала, что те, кто ест меньше белка, живут дольше, чем те, кто придерживается диеты с высоким содержанием белка. Например, 50-летний человек, который получает менее 45 г белка в день, может прожить до 82 лет, а тот, кто потребляет 90 г в день, доживёт только до 78.

При этом масштабный обзор 32 исследований, связанных с потреблением белка, показал, что более высокое потребление белка снижает риск смерти в целом. Хотя диета, в которой мясной белок заменяется растительным, может быть связана с долголетием.

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Уменьшите количество висцерального жира. Считается, что каждые пять единиц индекса массы тела сокращают жизнь на нескллько лет. Известно, что висцеральный жир накапливается между органами тела и выделяет коктейль из воспалительных молекул, которые могут ускорить процесс старения. Хроническое воспаление — это одновременно причина и следствие старения, поэтому лишний вес похож на старение в ускоренном темпе. Он повышает риск возникновения болезней сердца, диабета и некоторых видов рака.

Не торопитесь с постом. Эксперимент, проведённый на макаках-резусах, которые гораздо ближе к нам, чем крысы, показал следующее. Обезьяны, которые ели меньше, показали приличное увеличение продолжительности жизни при хорошем здоровье, но если они уже питались полезной пищей, то не жили намного дольше.

Несколько исследований, проведённых на реальных людях, длились слишком мало. Два года ограничения питания у них улучшили результаты анализы крови, но также привели к побочным эффектам: начиная анемией и потерей полового влечения и закачивая раздражительностью и ощущением холода.

Прерывистое голодание может быть эффективно для снижения в краткосрочной перспективе. Однако здесь есть ловушка: исследования показывают, что люди, которые голодают, могут потерять больший процент мышечной массы, чем те, кто придерживается последовательной низкокалорийной диеты.

Откажитесь от таблеток для похудения… пока. Сейчас ещё нет таблетки или добавки с выдающимися антивозрастными свойствами, которые бы были широко протестированы на людях. Но в разработке имеется несколько интересных проектов.

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