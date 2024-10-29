Обнаружено, что работа стоя за столом вредит здоровью

По прогнозам, к 2032 году мировой рынок стоячих столов достигнет 12,6 млрд долларов США. Такие столы были придуманы для снижения рисков для здоровья, связанных с сидением. Но исследования показывают, что не всё так просто.

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В ходе нового исследования, проведённого в Австралии с участием более 83 000 человек, выяснилось следующее. Длительное стояние не только не улучшает состояние сердца, но и может привести к некоторым проблемам с кровообращением.

Учёные обнаружили, что слишком долгое стояние или сидение связано с более высоким риском возникновения варикозного расширения вен и головокружения или предобморочного состояния при вставании.

© Ferra.ru

В рамках нового исследования добровольцы носили устройства для отслеживания сидения, стояния и физической активности в течение нескольких лет. Оказалось, что сидение более 10 часов в сутки связано с более высоким риском возникновения сердечных заболеваний и инсульта.

Но длительное стояние тоже было связано с проблемами со здоровьем. В частности, с повышенным риском развития проблем с кровообращением. Оно может привести к застою крови в ногах, что способствует возникновению варикозного расширения вен. Правда, средний возраст участников исследования составлял 61 год, и это важно учитывать.

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