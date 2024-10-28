В Питере создали новые молекулы для разработки лекарств и агрохимикатов

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза разработали новые биологически активные молекулы для создания лекарств и агрохимикатов с использованием золотого полимерного катализатора.

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В традиционной химии золото долгое время считалось инертным металлом, не способным участвовать в реакциях при обычных условиях. Однако последние открытия показали, что золото может быть эффективным катализатором, ускоряющим сложные химические процессы. Ученые СПбГУ разработали метод синтеза функционализированных 2-аминоиндолов — молекул, которые могут стать основой для новых лекарств с антивирусными и цитотоксическими свойствами, а также для создания фунгицидов и инсектицидов, отметили в пресс-службе.

Старший научный сотрудник кафедры физической органической химии СПбГУ Алексей Дубовцев отметил, что новый катализатор производит меньше отходов и загрязнений, что положительно сказывается на экологии. Он подходит для непрерывных процессов и может стать ключевым элементом в производстве новых материалов и лекарств.