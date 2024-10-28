Куркумин помогает пожилым людям сохранить зрение

Американские ученые выяснили, что куркумин уменьшает у пожилых риск развития возрастной макулодистрофии, приводящей к нарушениям зрения вплоть до слепоты, сообщает N + 1.

Известно, что куркума из корневища растения Curcuma longa — азиатская пищевая приправа и лекарственный ингредиент — обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Соответственно, группа сотрудников Медицинской школы Стэнфордского университета решила проверить ее эффективность в профилактике возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Для этого ученые провели исследование на основе данных 66 804 пациента без ВМД из сети Trinity Health Research Network, которые принимали добавки на основе куркумина, в сравнении с контрольной группой из 1 809 440. Среднее время наблюдения в обеих когортах составило 1 500 дней (более четырех лет).

В результате выяснилось, что у пациентов 50 лет и старше добавки с куркумином снизили риск развития ВМД и полной слепоты, а также сократили необходимость введения ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов (стандартная современная терапия) во всех возрастных группах. Но так как работа базировалась лишь на информации о назначениях добавок, ее авторы не смогли определить оптимальные дозы и периодичность приема — очевидно, для этого нужны дальнейшие исследования.

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