Ученые обнаружили неожиданные плюсы гейминга

Канадские ученые из Западного университета провели исследование о том, как видеоигры влияют на мозг человека.

Выводы, к которым они пришли, порадуют заядлых геймеров.

Во-первых, видеоигры замедляют старение мозга. Геймеры, которые еженедельно уделяют своему хобби пять или более часов, в среднем демонстрируют когнитивные способности тех, кто на 13 лет моложе. Участники исследования, играющие менее пяти часов в неделю, показывают результаты людей на 5 лет моложе.

Во-вторых, геймеры лучше других справились с тестами на память, внимание и навыки рассуждения. А вот у физически активных людей когнитивные способности выражены хуже. Зато занятия спортом положительно влияют на психическое здоровье, чем гейминг похвастаться не может.