Ежегодно приводят к смерти тысяч человек: чем опасны газовые плиты

Газовые плиты, которыми пользуется около трети домохозяйств в Европе, приводят к преждевременной смерти в странах ЕС и Великобритании 40 тысяч человек ежегодно из-за выделения опасных веществ. Об этом пишет Bloomberg.

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Ученые из испанского Университета Жауме I отметили, что при готовке на газовой плите выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.

«С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны», — рассказала автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

По ее словам, проблема ранней смертности из-за газовых плит «гораздо хуже, чем мы думали».

26 октября главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков рассказал «Газете.Ru» об основных составляющих безопасного использования газа внутри жилого дома или квартиры.