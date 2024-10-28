В Нальчике прошла межрегиональная конференция врачей-онкологов

Участники обсуждали методы воздействия на опухоли на клеточном уровне, эффективность новых препаратов и современные методы диагностики. В рамках конференции были обменены данными о лечении рака легких, щитовидной железы, почек и других органов. Особое внимание было уделено помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями, включая методы обезболивания и налаживание общения с пациентами.

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Работники здравоохранения Кабардино-Балкарии представили свои заключения, а часть экспертов из крупных федеральных медицинских центров принимала участие в дискуссии через видеосвязь.

Ранее Прохладненскому району КБР обозначили план работ. Также стало известно, как изменилось сельхозпроизводство в КБР с начала года.