Ученые заявили, с чем тесно связана генетика человека

Исследования показывают, что гены оказывают значительное влияние на множество аспектов нашей жизни, включая темперамент, интеллект, склонность к определённым видам деятельности и предрасположенность к различным заболеваниям.

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Например, гены, отвечающие за работу нейромедиаторов, могут определять уровень тревожности, депрессии и риска развития зависимостей. Гены, отвечающие за метаболизм, влияют на вероятность ожирения и диабета, пишет РИАМО.

Клиника Маршака провела ряд исследований, которые подтверждают существование связи между генетическими особенностями и чертами характера, особенно в области эндокринной и нервной систем.

Например, генетические вариации щитовидной железы могут влиять на темперамент: гипертиреоз связан с повышенной возбудимостью и беспокойством, а гипотиреоз — с апатией и депрессией. Вариации генов гипофиза оказывают влияние на физические параметры, уверенность в себе и лидерские качества.

В клинике Маршака эта информация используется для прогнозирования реакций на стресс, подбора эффективных методов психотерапии и профилактики рецидивов. Она также помогает повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.