Ученые обнаружили средство против рака простаты

© Вечерняя Москва

Ученые из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) обнаружили, что прооксидантная добавка менадион может замедлить развитие рака простаты. Об этом пишет Science.

Эксперименты по добавлению элемента проводились на мышах, прогресс был заметен лишь в ходе эксперимента с грызунами.

Рак простаты наступает постепенно и часто встречается у мужчин, но всегда поддается лечению, если не запускать болезнь.

Исследователи пришли к выводу, что антиоксидантные добавки не помогают при лечении рака, но менадион, являющийся предшественником витамина К, нарушает процессы выживая злокачественных клеток. Элемент разрушает липид PI(3)P, который образует опухоль. Открытие позволяет проводить дальнейшие клинические испытания, говорится в статье.

Врач-уролог Алексей Дроздов подробно рассказал «Вечерней Москве» о последствиях бесконтрольного приема средств для увеличения потенции.

Мужчинам старше 50 лет в первую очередь необходимо особое внимание уделить здоровью сердца и сосудов, а также ранней диагностике возможных онкологических заболеваний. Какие недуги обостряются у представителей мужского пола в этом возрасте, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева.