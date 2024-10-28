Ученые объяснили, что такое похмельная тревожность

Известно, что примерно 22% пьющих людей сталкиваются с тревожностью на следующий день после употребления алкоголя. И если для одних это ощущается как лёгкая нервозность, то для других — как паника.

© Ferra.ru

Похмелье проявляется не только физически, но и психологически. Дело в том, что алкоголь является депрессантом нервной системы. То есть он изменяет работу определённых нейротрансмиттеров в мозге. Спиртное расслабляет, увеличивая количество гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Также оно снижает уровень глутамата, что замедляет мыли человека и тоже помогает ему расслабиться.

По мере того, как действие алкоголя ослабевает, мозг пытается восстановить баланс этих химических веществ. Поэтому вы можете чувствовать себя на утро более возбуждённым, что может привести к чувству тревоги.

Исследования показывают, что генетика определяет то, будет ли у вас похмелье и как оно станет проявляться, в почти 50% случаев. Именно поэтому некоторые люди могут испытывать более сильные симптомы похмелья, чем другие. Это может вызвать у вас беспокойство.

Однако наиболее распространённая причина тревожности после употребления спиртного — это воспоминания о том, что вы делали в пьяном виде. Также исследования показывают: люди, которые и так борются с чувством тревоги в повседневной жизни, особенно подвержены похмельной тревожности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.