Исследователи назвали признак сотрясения мозга

SHAAKE - движение, при котором человек покачивает головой из стороны в сторону. Оказывается, оно может быть индикатором сотрясения мозга.

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В ходе нового исследования специалисты из Медицинской школы Бостонского университета в США провели опрос среди 347 американских и канадских спортсменов в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала им показали видеоролики с проявлениями SHAAKE (спонтанного встряхивания головой после кинематического события), а затем спросили об их собственном опыте.

Выяснилось, что 69% участников хотя бы раз испытывали приступ такого покачивания головой. Причём 93% из них заявили, что это было связано с сотрясением. Доктор Дэн Данешвар из Гарвардской медицинской школы отметил, что у испытуемых примерно три из четырёх случаев SHAAKE были связаны с сотрясением мозга.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Diagnostics.

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