Ученые развеяли миф о пользе стоячей работы за столом

Австралийские ученые из Сиднейского университета выяснили, что работа за столом стоя не только не снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, но и может привести к нарушениям кровообращения. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Epidemiology (IJE).

© Газета.Ru

Фраза «сидение — это новое курение» стала популярной в последнее десятилетие, подчеркивая опасности сидячего образа жизни. Длительное сидение связывают с ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ответ на это появились стоячие столы как модное решение, предлагающее способ сократить время сидения без кардинального изменения повседневной рутины. Однако данные об эффективности такого подхода были основаны на неполных исследованиях.

В новой работе команда проанализировала данные 83 тыс. человек, собранные за несколько лет с помощью носимых устройств. Участники эксперимента работали как сидя, так и стоя.

Ученые обнаружили, что сидение более десяти часов в день было связано с более высоким риском сердечных заболеваний и инсульта.

Однако простое стояние на месте не снижает этот риск. Фактически длительное стояние оказалось связано с повышенным риском проблем с кровообращением, таким как застой крови в ногах и варикозное расширение вен.

По словам специалистов, предотвратить ущерб здоровью от малоподвижной работы могут короткие прогулки, растяжка и легкие упражнения в течение дня.