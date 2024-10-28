Какие предметы в поле зрения снижают эффективность работы мозга

Отвлекающие предметы снижают эффективность обработки визуальной информации в мозге. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neuron.

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Независимо от того, насколько внимательно человек смотрит на телефон, страницу книги или другого человека, он видит эти объекты не изолированно. В поле зрения всегда есть объекты, на которых человек может не фокусироваться. Однако не было известно, как именно они влияют на зрительную обработку в мозге.

Для экспериментов исследователи выбрали макак — обезьян, чья зрительная система похожа на человеческую. Животных обучили фокусироваться на центре экрана. Одновременно с этим ученые показывали им другие объекты, находящиеся вне центра экрана. При этом записывалась нейронная активность зрительной коры обезьян.

Ученые обнаружили, что отвлекающие предметы не влияли на способ передачи информации между клетками мозга, но меняли эффективность этого процесса. Авторы сравнили это с ситуацией, в которой первый человек должен позвонить второму, тот — третьему и далее по цепочке, пока вся группа не получит информацию. Визуальный беспорядок не менял порядок звонка, но влиял на то, насколько точно сообщение было передано человеку.