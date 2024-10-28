Какое состояние психики может привести к катастрофе на рабочем месте

Молчание сотрудников компаний, когда им есть что сказать, привело к крушениям Boeing 737 MAX и космического челнока Challenger. В новом исследовании ученые выяснили, что депрессия заставляет сотрудников чувствовать, что их высказывания бесполезны. Также они нашли способ борьбы с этим явлением. О результатах авторы работы написали в The Conversation.

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Предыдущие исследования показали, что активно выражающие свою позицию сотрудники чаще получают повышение. А когда у всех сотрудников есть возможность высказаться, повышается производительность компании.

В новой работе ученые выяснили, что депрессия (постоянное чувство грусти и потеря интереса) и тревожность (чувство неуверенности в себе и постоянное беспокойство) повышают риск того, что сотрудник промолчит в важной ситуации. Депрессия заставляет думать, что высказываться бесполезно, а тревожность — что это приведет к негативной реакции коллег. Эти состояния становятся распространеннее: более 20% сотрудников сообщают о признаках депрессии и тревоги.

Противоядием от этих установок оказалось одобрение. Принятие и поддержка идеи сотрудника ломают их установки о риске и бессмысленности высказывания, а также смягчают симптомы депрессии. Это показал анализ 136 участников опроса.