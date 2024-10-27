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Влияние групп крови на риск инсульта: новые открытия в медицине

Совсем недавно проведенные исследования выявили любопытную связь между группой крови и вероятностью развития инсульта у людей молодежного возраста. В рамках одного из них, охватывающего около 17 тысяч человек, перенесших инсульт, ученые установили, что у пациентов с подгруппой A1 второй группы крови риск возникновения этой серьезной проблемы увеличен на 16%.

Влияние групп крови на риск инсульта: новые открытия в медицине
© РИА Новости

Согласно теории групп крови, различия между ними объясняются наличием различных антигенов на поверхности красных кровяных клеток. Эта система классификации была разработана австрийским врачом Карлом Ландштейнером, который выделил четыре главные группы: 0 (первая), A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Важно отметить, что внутри каждой из этих категорий также могут существовать подгруппы. Установлено, что именно одна из подгрупп второй группы крови может нести в себе увеличенный риск инсульта.

Исследования показывают, что люди с первой группой крови имеют преимущества в этом плане. Вероятность возникновения инсульта у них оказывается на 12% ниже, чем у тех, кто имеет другие группы. Ученые не могут однозначно объяснить это явление, однако предполагается, что различия в механизмах свертывания крови могут играть ключевую роль. Например, фактор свертывания viii, известный как антигемофильный, оказывается на значительно более высоком уровне у пациентов со второй, третьей и четвертой группами крови. Это может объяснять более высокий риск тромбообразования у некоторых людей.

Не менее интересны и результаты, касающиеся поздних инсультов. У людей со второй группой крови наблюдается меньшая частота их возникновения. Тем не менее, причины этого явления требуют дальнейших исследований. Специалисты полагают, что ранние инсульты чаще всего возникают из-за тромбообразования, тогда как поздние могут быть связаны с состояниями, такими как атеросклероз. Эти наблюдения открывают новые горизонты для понимания сосудистых заболеваний и их механизмов.

Научный анализ опирался на данные из 48 различных генетических исследований, что придает достоверность полученным результатам. Ученые внимательно проверили хромосомы и различные генетические вариации, что позволило выявить потенциальные связи между генетическими факторами и развитием инсульта. Большая часть участников находилась в возрастном диапазоне от 18 до 59 лет, что определяет фокус на событиях, происходящих в более ранние годы жизни.

Подводя итоги, стоит отметить, что дальнейшие исследования в этой области жизненно важны для понимания влияния группы крови и генетических факторов на состояние здоровья. Эти открытия могут стать основой для создания новых мер профилактики инсульта, которые будут учитывать индивидуальные особенности и факторы риска. Не менее важным остается и аспект здорового образа жизни, включающий сбалансированное питание и регулярные физические активности. Этот комплексный подход может значительно снизить шансы на развитие инсульта, независимо от группы крови.

Наука
Карл Ландштейнер