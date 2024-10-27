Инъекционную форму «Фтортиазинона» могут начать применять в 2027 году

Клинические испытания инъекционной формы препарата для борьбы с антибиотикорезистентностью "Фтортиазинон" стартуют в 2025 году, лекарство может начать применяться в больницах в 2027 году. Об этом сообщила руководитель отдела медицинской микробиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор биологических наук, профессор Наиля Зигангирова.

"После первой фазы [клинического исследования], которую мы проведем в 2025 году, мы должны будем проводить уже исследования по второй фазе, и это будет не раньше, наверное, конца 2026 года в лучшем случае. При этом, действительно, исследования должен одобрить Минздрав. <...> Поэтому, наверное, все-таки достаточно оптимистичный прогноз - это 2027 год", - сказала Зигангирова.

Она отметила, что разработка инъекционной лекарственной формы "Фтортиазинона" сейчас находится на стадии доклинических исследований. Клинические исследования запланированы на вторую половину 2025 года. В рамках первой фазы исследований проверят безопасность и фармакокинетику препарата.

Ранее газета Bild сообщила, что, по мнению немецких врачей, в Германии стремительно снижается эффективность антибиотиков. Это обусловлено тем, что врачи все еще часто их выписывают, а немецкие туристы привозят с собой из заграничных поездок вирусы с высоким уровнем устойчивости к антибиотикам.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что инъекционная форма необходима для тяжелобольных людей, которые находятся на искусственной вентиляции легких, так как в стационаре в организм могут попасть возбудители внутрибольничных инфекций - более резистентных к антибиотикам.

В апреле Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат центра им. Н. Ф. Гамалеи "Фтортиазинон" в форме таблеток для лечения бактериальных инфекций, возникших вследствие устойчивости организма к антибиотикам. В министерстве отмечали, что оценка препарата показала его безопасность и высокую эффективность. "Фтортиазинон" является инновационным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении таких антибиотикоустойчивых бактерий, как синегнойная палочка, кишечная палочка, бактерии клебсиеллы. "Фтортиазинон" не имеет аналогов в мире.