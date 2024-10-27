Ученые: ингредиент энергетических напитков эффективен против атеросклероза

Группа ученых из Китайского фармацевтического университета установила, что пищевая добавка таурин может ослабить атеросклероз. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Exploratory Research in Pharmacology (JERP).

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Таурин — серосодержащая аминокислота, связанная с работой нервной системы, развитием мышц и поддержанием здоровья сердца. Она снижает уровень сахара в крови и улучшает физическую выносливость.

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, возникающее из-за нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

По словам исследователей, таурин входит в состав многих энергетических напитков. Однако эти продукты зачастую повышают артериальное давление, что служит ключевым фактором риска атеросклероза.

В ходе эксперимента команда измерила содержание таурина в плазме крови у 105 мышей с различными степенями ишемической болезни сердца, а также у 40 здоровых животных.

Оказалось, что при остром инфаркте миокарда уровень таурина в организме значительно повышается по сравнению с тем же показателем у грызунов без проблем с сердцем.

Кроме того, введение таурина в организм мышей в течение четырех дней подряд существенно сократило площади атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Но вместе с тем вещество нарушило стабильность этих отложений.

По словам ученых, пищевые добавки с таурином нужно использовать с осторожностью при наличии проблем с сосудами.