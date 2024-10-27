Ученые предупреждают об опасности гормональной контрацепции

Прошлый год Россия встретила грустным рекордом — в стране родилось всего 1,264 миллиона детей, что стало самым низким показателем с конца 90-х годов. Каковы причины такой демографической ситуации и могут ли педиатрия и неонатология на нее повлиять? Об этом в преддверии Международного дня педиатра, который отмечают 20 ноября, рассказал нашему изданию главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов.

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Четыре на тысячу

- Дмитрий Олегович, как сказались антироссийские санкции на отечественной педиатрии и неонатологии? Какие препараты уже смогли заместить, а с какими пока проблемы? Меняется ли из-за этого ситуация с оказанием помощи новорожденным?

- Санкции западного мира не повлияли на развитие нашей медицины, в том числе неонатологии. Они не повлияли на ритмичность и стабильность работы ни одного медицинского учреждения страны. Я как главный специалист-неонатолог Минздрава объезжаю за год несколько десятков регионов и везде отмечаю, что наша промышленность, наша наука, наши практики вышли на тот уровень, когда они уже независимы от западных поставок, в полном объеме осуществляются все необходимые медицинские манипуляции, есть все расходные материалы и медикаменты.

Уровень младенческой смертности в России, по данным Росстата, сегодня остается рекордно низким, в пределах четырех промилле. То есть из тысячи родившихся в нашей стране детей 996 выживают и становятся полноценными членами общества. Более того, уровень младенческой смертности в России ниже, чем в США, ряде стран Европы, КНР и той же Аргентине. Это демонстрирует высокую эффективность работы неонатальных служб, перинатальных центров, которые созданы во всех субъектах Федерации по указанию президента, а также рост квалификации всей нашей медицины.

И это не просто цифры статистики. За этими показателями стоят судьбы конкретных людей и их семей, которых рождение ребенка сплачивает и, возможно, сохраняет. Потому что у будущих родителей теперь есть уверенность, что у них может родиться еще ребенок или двое-трое детей. Это, скажем так, наш вклад в народосбережение и социальную стабильность государства.

Мужское и женское: новые вызовы

- Тем не менее количество новорожденных снижается последние девять лет. Более низкий уровень рождаемости — 1,214 миллиона детей — был только после дефолта, в 1999 году. Следствие демографической ямы или есть другие причины медицинского характера?

- Разумеется, однозначного ответа здесь быть не может, проблему надо решать в комплексе. Что касается медицины, с 2024 года в рамках диспансеризации по ОМС российские мужчины и женщины могут пройти оценку репродуктивного здоровья. И я как врач очень рекомендовал бы это сделать.

Остановлюсь лишь на вопросах, которые не часто обсуждаются в публичном поле. Например, не все знают, что по статистике более 50 процентов проблем, связанных с затруднением наступления беременности, связаны с мужским фактором. Вопросы мужского здоровья в современном мире крайне актуальны и все более значимы для решения задачи увеличения рождаемости. Психологические перегрузки, ранения и травмы, инфекционные заболевания приводят к различным проблемам, о которых редко говорят и редко ими всерьез занимаются.

У нас на кафедре урологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета такая работа идет. Мы занимаемся сложнейшими случаями, связанными с урологическими проблемами детей, с гидронефрозами, с проблемами развития. При этом сопровождаем пациентов дальше, уже во взрослой жизни. У нашей кафедры есть клинические базы в так называемых взрослых клиниках.

- Можно ли сказать, что женщины репродуктивного возраста в России более здоровы, чем мужчины?

- Отмечу лишь один из аспектов современной молодежной культуры, даже более серьезный, чем аборты, количество которых как раз сокращается. С 2013 года их число снизилось на 55 процентов. Но если раньше в детях воспитывали целомудрие, то сейчас они нередко начинают раннюю половую жизнь. Современные девушки с этим вопросом обращаются в женские консультации, где им назначают гормональные контрацептивы. Таким образом, до момента, когда появляется желание родить ребенка, проходит около 10 лет, на протяжении которых девушка принимает противозачаточные таблетки. Пока не все ученые готовы говорить, что за это время ее гормональный фон может полностью измениться, что приводит к тому, что беременность становится невозможной. Плюс смена половых партнеров, инфекции.

Получается, что проблема даже не столько медицинская, сколько духовная. И нашему обществу предстоит ее осознать.

Выходить и вырастить

- Незадолго до Дня педиатра мы отмечаем и День недоношенных детей. По оценке Минздрава, ежегодно в России более 110 тысяч малышей появляется на свет раньше срока. Это много или мало? Растет их число или снижается?

- В общем-то, количество детей, рожденных недоношенными, с годами мало меняется. Поэтому снижение младенческой смертности, о котором мы уже сказали, и повышение качества выхаживания недоношенных говорит об одном — что повышается уровень медицины и ее компетенции. Например, в прошлом году врачи в Санкт-Петербурге впервые в России выходили мальчика, который весил всего 320 граммов. Общая практика — это младенцы от 500 граммов веса.

Мало кто знает, что здесь у нас большой, многовековой опыт, которым надо гордиться. Этой темой занимались в Российской империи с 1706 года, когда по решению Петра I в Великом Новгороде митрополит Иов открыл первый центр для сохранения здоровья и выхаживания таких детей. В то время этого не было нигде: ни в Европе, ни в Америке. А вообще, по состоянию на 1905 год, когда была открыта педиатрическая клиника на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге, которая позже стала при Педиатрическом институте, младенческая смертность составляла около 300 промилле. То есть погибал каждый третий новорожденный ребенок.

- Все-таки вид малыша в инкубаторе не вселяет оптимизм. Отслеживаете ли вы дальнейшую судьбу таких детей? Насколько они способны догнать по качеству жизни и развитию детей, родившихся в положенный срок?

- Вопрос недоношенных детей — прежде всего вопрос правильного их выхаживания. Дети, которые родились недоношенными, при правильном подходе достаточно быстро, уже к школе, нагоняют своих сверстников и ничем от них не отличаются. Многие — еще и в более раннем возрасте.

Педиатрический университет как федеральный научный медицинский центр взаимодействует со многими регионами, мне, будучи главным неонатологом, необходимо координировать работу по всей России. Консультируем в рамках телемедицинских консультаций, выезжаем в регионы, обсуждаем самые сложные клинические случаи, связанные с этими вопросами. И, безусловно, отслеживаем судьбы таких детишек.

Все, кто прошел через нашу клинику и наши подразделения, кого выхаживали или консультировали, находятся в общей базе. Мы знаем, как они растут, нередко родители таких детей обращаются к нам по самым разным дополнительным вопросам. Мы с удовольствием поддерживаем эти контакты.

Лечить еще до рождения

- Пожалуй, наиболее горячая, обсуждаемая сегодня тема, касающаяся младенцев, — это внутриутробные операции, когда патологии устраняют еще не родившимся детям. Что нового произошло в российской фетальной хирургии за последние полгода?

- Из недавних достижений — в конце сентября этого года врачи университета выполнили внутриутробное шунтирование почки еще не родившегося мальчика на 28-й неделе беременности. Его маму после скрининга, где была обнаружена патология, привезли в Санкт-Петербург из Крыма. Сейчас она находится под наблюдением. И на сегодня это не единичный случай.

Вообще, наша страна является не ведомой, а ведущей в вопросах неонатальной медицины и эффективном лечении врожденных патологий детей. Здесь я могу сказать о Педиатрическом университете, который в 2025 году отметит свое столетие. В нем впервые в России произвели более 20 сложнейших внутриутробных операций, которые дали хороший результат. Мы видим по операциям прошлого года, что прооперированные дети не только родились, они растут и развиваются здоровыми.