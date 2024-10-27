Ученые обучили ИИ предсказывать вспышки диареи по всему миру

Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования вспышек диарейных заболеваний из-за изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

© Газета.Ru

Экспертная группа использовала данные о температуре, осадках, предыдущих показателях заболеваемости и климатических особенностях в трех странах — Непале, Тайване и Вьетнаме — с 2000 по 2019 год. Эту информацию использовали для обучения нейросети, которая может предсказывать распространение инфекций с точностью от нескольких недель до нескольких месяцев.

По словам авторов разработки, результаты применимы не только к указанным государствам, но и к другим частям света, особенно к районам, где сообщества не имеют доступа к чистой воде и действующим санитарным системам.

Ученые рассчитывают, что их программа позволит создать системы раннего предупреждения вспышек диарейных болезней в уязвимых странах.