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Без паники, исследователи из Иллинойса обнаружили на зубной щетке сотни ранее неизвестных вирусов

То, что на душевых лейках и зубных щётках обитает масса различных микроорганизмов, известно давно. Больше поражает тот факт, что сотни из них были абсолютно неизвестны человеку до сегодняшнего момента.

Исследователи обнаружили на зубной щетке сотни ранее неизвестных вирусов
© Droidnews

Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе взяли образцы микрофлоры с поверхности 36 зубных щёток и 92 душевых леек.

В ходе исследования полученных образцов было выявлено около 600 ранее неизвестных вирусов. Большинство из них относятся к бактериофагам — поглотителям других бактерий. Хорошая новость в том, что они не представляют опасности для человека. Однако само их наличие подтверждает тот факт, что многое в нашем мире ещё неизведанно. Сколько ещё безумных открытий ждут своего часа?

А что касается зубных щёток, можно не переживать, продолжаем чистить зубы.

Наука