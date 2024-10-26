Исследователи обнаружили на зубной щетке сотни ранее неизвестных вирусов

То, что на душевых лейках и зубных щётках обитает масса различных микроорганизмов, известно давно. Больше поражает тот факт, что сотни из них были абсолютно неизвестны человеку до сегодняшнего момента.

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Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе взяли образцы микрофлоры с поверхности 36 зубных щёток и 92 душевых леек.

В ходе исследования полученных образцов было выявлено около 600 ранее неизвестных вирусов. Большинство из них относятся к бактериофагам — поглотителям других бактерий. Хорошая новость в том, что они не представляют опасности для человека. Однако само их наличие подтверждает тот факт, что многое в нашем мире ещё неизведанно. Сколько ещё безумных открытий ждут своего часа?

А что касается зубных щёток, можно не переживать, продолжаем чистить зубы.