Американские ученые считают привычку стоять на одной ноге полезной

Добровольцы, участвующие в эксперименте, подтвердили мнение ученых о том, что активность тела продлевает молодость. Одним из показателей здорового организма является умение балансировать на одной ноге.

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Ученые, работающие в медцентре клиники Мейо в Рочестере, создали тест, который помогает определить, насколько у человека молодой организм.

Для тестирования привлекли 40 человек старше 50 лет. В ходе эксперимента добровольцы показывали, насколько хорошо могут стоять на одной ноге, а также силу своего хвата и выносливость во время ходьбы.

Участники стояли на двух ногах и с открытыми, и с закрытыми глазами, а потом их попросили смерить позу и стоять на каждой ноге.

Во время стойки испытуемые должны были продержать пол минуты.

«Равновесие - важный показатель, поскольку, помимо мышечной силы, оно требует участия зрения, вестибулярной системы и соматосенсорной системы», - поянсил исследователь и доктор Кентон Кауфман.

Тренировки стойки на одной ноге действительно помогают предотвратить раннее старение, поэтому специалисты рекомендуют делать ее каждый день.