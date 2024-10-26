Американские ученые считают привычку стоять на одной ноге полезной
Добровольцы, участвующие в эксперименте, подтвердили мнение ученых о том, что активность тела продлевает молодость. Одним из показателей здорового организма является умение балансировать на одной ноге.
Ученые, работающие в медцентре клиники Мейо в Рочестере, создали тест, который помогает определить, насколько у человека молодой организм.
Для тестирования привлекли 40 человек старше 50 лет. В ходе эксперимента добровольцы показывали, насколько хорошо могут стоять на одной ноге, а также силу своего хвата и выносливость во время ходьбы.
Участники стояли на двух ногах и с открытыми, и с закрытыми глазами, а потом их попросили смерить позу и стоять на каждой ноге.
Во время стойки испытуемые должны были продержать пол минуты.
«Равновесие - важный показатель, поскольку, помимо мышечной силы, оно требует участия зрения, вестибулярной системы и соматосенсорной системы», - поянсил исследователь и доктор Кентон Кауфман.
Тренировки стойки на одной ноге действительно помогают предотвратить раннее старение, поэтому специалисты рекомендуют делать ее каждый день.