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JCO: препарат против рака молочной железы может быть полезен при раке аппендикса

Палбоциклиб, препарат против рака молочной железы, может быть эффективен при опухоли аппендикса. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Oncology (JCO).

Найдено эффективное средство борьбы с раком аппендикса
© unsplash

Перитонеальный муцинозный канцероматоз (опухоль брюшины) — форма рака, которая может поражать аппендикс и часто устойчива к стандартной химиотерапии. Это заболевание составляет менее 1% всех раков ЖКТ. В США, например, ежегодно выявляют менее 2000 случаев.

В новом исследовании приняли участие 16 пациентов с этой опухолью. Большинство из них ранее безуспешно получали другие методы лечения. Ученые проанализировали мутации пациентов и выяснили, что опухоли с мутациями в гене GNA хорошо реагировали на препарат Палбоциклиб. У 80% пациентов из этой группы снизились уровни маркеров крови, связанные с опухолью.

Лабораторные результаты также показали, что препарат замедлял или останавливал деление раковых клеток. Палбоциклиб может стать альтернативой химиотерапии, которая часто связана с тяжелыми побочными эффектами. При этом потребуется меньше дополнительных исследований, поскольку он уже одобрен для терапии рака груди.

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