Необычные факты о процедуре ЭКО

Специалисты перечислили факты о процедуре ЭКО, которые мало кто знает, сообщает издание The Voice.

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Автором этой технологии считается ученый-физиолог Роберт Эдвардс из Великобритании. Он запатентовал процедуру в 1969 году, а в 2010 получил за нее премию.

Тем не менее, мало кто знает, что на самом деле экстракорпоральное оплодотворение было придумано вовсе не в Великобритании, а в СССР. Советский ученый Борис Хватов задумался над этой технологией в далеком 1939 году.

В СССР проводили эксперименты над животными с 1954 года, а в 1955 году в Крымском медицинском университете впервые была оплодотворена яйцеклетка женщины по ее просьбе. Тогда процедура прошла успешно, однако на 13-й неделе у пациентки случился выкидыш.

Профессор Хватов получал множество писем от бездетных пар со всей страны. Однако эксперименты пришлось прекратить из-за того, что кто-то на него пожаловался, и из обкома КПСС пришло соответствующее распоряжение.

Несмотря на это, изучение ЭКО продолжил ученик Хватова Григорий Петров. Он опубликовал несколько научных работ на эту тему, но в СССР случилась перестройка, и наука отодвинулась на второй план.

Борис Хватов скончался в 1957 году, а Григорий Петров – в 1997, и мир так и не узнал об их научных достижениях.

Специалисты предполагают, что если бы работа над ЭКО не была бы прервана, первый ребенок «из пробирки» появился бы именно в СССР.

В итоге первой женщиной, родившей ребенка вследствие экстракорпорального оплодотворения стала британка Лиз Браун в 1969 году.