Ученый объяснил, почему люди целуются

Профессор Адриано Лаймера из Уорикского университета выдвинул новую теорию относительно того, почему люди целуются, сообщает издание Medaboutme.

Он утверждает, что поцелуи – это еще один пережиток эволюционного прошлого.

По мнению профессора, поцелуи возникли у наших предков миллионы лет назад. Изначально этот акт не был интимным. Легкое сосание с вытянутыми губами было эффективным способом удаления клещей, вшей, мусора и омертвевшей кожи с шерсти друг друга.

Поцелуи осуществлялись по всему телу друг друга и заканчивались «рот в рот». По мере того, как на телах наших предков становилось все меньше шерсти, такие сеансы ухода становились все короче, но финальная стадия все еще была актуальна.

В конце концов, остался только контакт «рот в рот» и он стал более интимным процессом. Поцелуй был ритуальным поведением для укрепления социальных и родственных связей у наших предков.