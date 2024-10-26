Какая добавка способствует поддержанию здоровья глаз

До недавнего времени исследования о влиянии куркумина на развитие возрастной макулярной дегенерации (ВМД) проводились только в лабораторных условиях. Однако под руководством Эхсана Рахими была организована масштабная работа, результаты которой были опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

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В исследовании приняли участие более 66 тысяч человек в возрасте от 50 лет из 107 медицинских учреждений в 15 странах. Участники были разделены на две группы: одна группа принимала добавки с куркумином, а другая — нет.

Статистический анализ показал значительное снижение риска развития обеих форм ВМД у тех, кто принимал куркумин. Относительный риск для сухой формы составил 0,23, а для экссудативной — 0,28. Также было отмечено уменьшение вероятности полной потери зрения — в 2,17 раза. Наблюдение за участниками продолжалось более четырёх лет.

Исследователи отмечают, что они не обладают точными данными о дозировках и длительности приёма куркумина участниками исследования. Эти аспекты требуют дальнейшего изучения в рамках контролируемых клинических испытаний.