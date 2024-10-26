Ученые нашли способ в два раза замедлить рост рака простаты

Пищевые добавки с синтетическим аналогом витамина К могут замедлить рост рака простаты у мышей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science. Данные необходимо подтвердить в исследованиях на человеке.

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Рак предстательной железы хорошо поддается лечению у большинства мужчин, однако иногда болезнь очень агрессивна. В 2001 году было начато исследование с участием 35 тысяч мужчин. Часть из них принимали витамин Е. Ученые считали, что это может предотвратить рак простаты или помочь его вылечить. Исследование должно было продлиться 12 лет, но его прекратили через три года после начала. Витамин Е не смог замедлить или предотвратить рак предстательной железы. Более того, он оказался связан с повышенным риском этого рака.

«Если антиоксидант потерпел неудачу, может быть, сработает прооксидант», — предположил один из авторов новой работы.

В экспериментах на мышах ученые показали, что добавка менадион замедляет прогрессирование рака простаты у мышей. В ее основе — аналог витамина К, обычно встречающегося в листовой зелени. Принимавшие менадион мыши в два раза чаще выживали при раке простаты.

Оказалось, что добавка мешала выработке особого липида (жира), необходимого раковым клеткам. Теперь авторы планируют оценить влияние добавки на мужчин с ранней стадией рака простаты. Понадобятся годы исследований, чтобы доказать ее эффективность и безопасность для применения у мужчин.