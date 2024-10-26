Существует ли «мужской грипп»

Бытует распространённое мнение, что мужчины переносят грипп тяжелее женщин, к тому же преувеличивают свои симптомы. Но является ли этот феномен «мужской болезни» реальным?

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Исследования показывают, что действительно существуют гендерные различия в иммунных реакциях на инфекции. Согласно обзору, опубликованному в Annual Review of Immunology, женщины, как правило, реже болеют вирусными инфекциями и имеют более сильный иммунный ответ. У них наблюдается более высокая выработка антител и более низкая вирусная нагрузка при инфекциях, что может объяснять менее выраженные симптомы по сравнению с мужчинами.

Тем не менее некоторые учёные считают, что мужчины могут переоценивать тяжесть своих симптомов. В исследовании, опубликованном в British Medical Journal, приняли участие 1700 мужчин и женщин, страдающих простудой. Выяснилось, что мужчины действительно переоценивали свои симптомы примерно на 6% больше, чем женщины.

Также некоторые эксперты предположили, что, когда мужчины заболевают, они слишком остро на это реагируют. Из-за различных стереотипов они не спешат обращаться за медицинской помощью и не очень серьёзно относятся к своим симптомам, что является опасной тенденцией.