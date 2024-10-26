Найден способ повысить усвоение бета-каротина организмом в 12 раз

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Китая разработали способ употребления в пищу бета-каротина, который позволяет организму усваивать в 12 раз больший его объем, чем существующие способы. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры "Технология и организация общественного питания" ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми.

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"Научная проблема заключалась в том, как добавить бета-каротин в продукты питания, не растеряв его полезные для организма свойства. Самый очевидный способ заключается в изготовлении на основе бета-каротина эмульсии, но это дорого, не всегда надежно и эффективно. Мы пошли другим путем и вместе с коллегами из Китая разработали сухой способ доставки, когда бета-каротин упаковывается в наночастицы сои, а потом уже добавляется в продукты питания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разработанная биодобавка повышает биодоступность каротина для организма 12 раз, чем традиционные методы потребления. Добавку можно вносить в обычную муку.

Профессор пояснил, что бета-каротин - это растительное вещество, которое входит в состав моркови, тыквы, шиповника, водорослей, пальмового масла. Это предшественник витамина А, обладающий мощным антиоксидантным и иммуностимулирующим действием (например, увеличивает в крови количество клеток Т-хелперов). Человеку желательно каждый день потреблять до 5 мг бета-каротина.

Новую добавку получили на основе обезжиренной соевой муки, которую высушили и измельчили с помощью ультратонкой дробилки, а затем в течение 30 минут обрабатывали в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице. Потом внесли бета-каротин в соотношении один к трем и снова поместили в шаровую мельницу на полчаса.