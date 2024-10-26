Лекарство от диабета помогло при Альцгеймере

Новая работа ученых предполагает, что семаглутид, популярное лекарство при диабете и ожирении, может снизить риск болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа (Д2Т). Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание мозга — поражает около 7 миллионов американцев в возрасте 65 лет и старше и вызывает больше смертей, чем рак молочной железы и предстательной железы вместе взятые.

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Исследовательская группа под руководством профессора Ронг Сюй проанализировала трехлетние электронные медицинские записи почти 1 миллиона пациентов с Д2Т в США. Команда обнаружила, что у пациентов, принимающих семаглутид, риск развития болезни Альцгеймера значительно ниже, чем у тех, кто принимал семь других антидиабетических препаратов. Эти выводы оказались актуальными для всех возрастов, полов и процента ожирения.

Врачи, однако подчеркнули необходимость дальнейших исследований для подтверждения его потенциальной эффективности.

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