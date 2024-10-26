Эксперты выяснили, помогает ли рыбий жир поддержать здоровье сердца

Наверняка вы или кто-то из ваших знакомых принимает капсулы рыбьего жира, чтобы предотвратить развитие сердечных болезней. Но насколько это эффективно?

© Ferra.ru

Результаты клинических испытаний, связанных с добавками рыбьего жира (омега-3), неоднозначны. Некоторые исследования даже показывают, что они могут навредить здоровью.

К примеру, VITAL, научная работа с участием около 26 000 взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше без истории болезней сердца, инсульта или рака, показала следующее. Приём 1 г добавок омега-3 в день не привел к значительному снижению общего риска возникновения серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний. Но когда учёные сравнили тех, кто потреблял до приёма добавок больше рыбы, с теми, кто ел меньше рыбы, выяснилось, что большее количество омега-3 было связано со статистически значимым снижением на 19% развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда специалисты сосредоточились на сердечных приступах, то обнаружили статистически значимое снижение риска их возникновения на 28% для взрослых, принимающих омега-3, по сравнению с плацебо в общей популяции исследования. А у тех, кто изначально ел мало рыбы, риск снизился на 40%. Наибольшая польза от приёма добавок омега-3 для снижения вероятности сердечного приступа была у людей, которые употребляли мало рыбы, афроамериканцев (снижение на 77%), а также у тех, кто имел два или более факторов риска развития сердечных заболеваний (снижение на 44%).

Но проблема в том, что мы ещё многого не знаем о том, как влияет на здоровья омега-3 или рыбий жир. Например, неизвестно, какие рецептурные формы омега-3 или добавки с рыбьим жиром на самом деле борются с болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, какие именно жирные кислоты в рыбьем жире отвечают за его предполагаемый полезный для сердца эффект, какие механизмы при этом задействованы.

Также некоторые исследования показывают, что существуют потенциальные риски, связанные с добавками рыбьего жира. Это загрязнение тяжёлыми металлами (ртутью); окисление масла, содержащегося в капсулах рыбьего жира, что может повысить вероятность закупорки артерий. В высоких дозах рецептурные омега-3 и добавки рыбьего жира могут увеличить риск мерцательной аритмии, из-за которой сердце бьётся быстрее и повышается риск возникновения кровотечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.