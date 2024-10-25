Создано портативное устройство для выявления рака за час

Ученые Техасского университета в Эль-Пасо создали портативное устройство, способное выявлять рак кишечника и простаты за час. Эта разработка поможет в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам, где высокий уровень смертности от рака связан с трудностями диагностики.

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Руководитель проекта, профессор химии и биохимии Сюйцзюнь Ли, объясняет, что их био-чип стоит всего несколько долларов и не требует дорогостоящих инструментов. В отличие от распространенных методов диагностики, таких как ELISA, на которые уходит более 12 часов и нужны специализированные приборы, новое устройство быстрее и дешевле.

Основой прибора является микрофлюидная технология, где кровь пациента подается на специальную бумагу, мгновенно реагирующую на раковые маркеры. Бумага меняет цвет, показывая вид рака и его стадию. Этот метод позволяет обнаружить маркеры рака на ранних стадиях, увеличивая шансы на выживание.

Текущие исследования сосредоточены на раке простаты и кишечника, но метод может быть адаптирован к другим видам рака. Перед тем как прибор выйдет на рынок, он пройдет клинические испытания и получит одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).