Удаление татуировки приводит к образованию опасных веществ

Удаление татуировки лазером может привести к образованию канцерогенных (вызывающих рак) веществ. Об этом сообщается на сайте Университета Флиндерса.

В исследовании лазерного удаления татуировок приняли участие 50 человек. Анализ показал, что процесс удаления татуировки приводил к высвобождению из чернил токсичных соединений.

«Мы идентифицировали химические вещества, которые, как известно, повреждают ДНК, влияют на способность зачатия и даже вызывают рак», — рассказали ученые.

Пока что ученые не знают, как именно обнаруженные вещества влияют на здоровье человека. Теперь они планируют оценить, могут ли эти соединения попасть в кровь. Для этого они проведут анализ крови следующей группы добровольцев.

«Нам нужно узнать больше о безопасности лазерного удаления татуировок, особенно для почек и других органов, которые фильтруют кровь», — отметили авторы.

Ранее ученые назвали операцию, которая может защитить пожилого человека от кровоизлияния в мозг.