«Маскулинность» может навредить здоровью, говорят врачи

Новое исследование Чикагского университета предполагает, что социальные ожидания от образа мужественности могут препятствовать заботе о сердечно-сосудистом здоровье у многих мужчин. Исследование показало, что мужчины, чьи поведенческие нормы ближе к стереотипной маскулинности, реже сообщают о диагнозах или обращаются за лечением факторов риска, таких как гипертония и высокий уровень холестерина.

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Используя данные Add Health, крупного долгосрочного исследования здоровья, исследователи измерили «маскулинность» и сопоставили её с показателями здоровья за 24 года. Результаты показали, что мужчины с более выраженными маскулинными характеристиками реже сообщали о диагнозах и лечении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже если имели видимые симптомы.

Ведущий исследователь доктор Натан Глассер подчеркнул, что давление, связанное с соблюдением «мужских черт», может препятствовать обращению за медицинской помощью, что, в свою очередь, ухудшает здоровье.

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