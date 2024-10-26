В МФТИ разработали систему экспресс-диагностики в домашних условиях

Разработанная в МФТИ система существенно облегчит жизнь человеку, которому необходимо несколько раз в месяц делать анализы, а проходить обследования в частных или государственных клиниках дорого, неудобно и долго. С такими трудностями сталкиваются, к примеру, люди с диабетом или хроническими заболеваниями мочеполовой системы. Теперь они смогут, не выходя из дома, за минуту проводить необходимую диагностику.

© ТАСС

«Прежде всего пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение для получения результата исследования. В набор входят емкость для жидкости, тестовые полоски и цветной анализатор. Как на дому проводится диагностика? Человек заполняет емкость, окунает в нее тестовую полоску и помещает в цветовой анализатор. Она меняет окраску в зависимости от концентрации в жидкости изучаемого компонента. Сделав снимок тест-полоски, смартфон выдает результат исследования», — рассказывает сотрудник МФТИ Георгий Машков.

По его словам, такая система позволяет человеку дома самостоятельно анализировать до 14 параметров биологических жидкостей (слюны, мочи, крови), в их числе глюкоза, кетоны, микроальбумин, нитриты, гемоглобин и лейкоциты.

Предложенное сотрудниками МФТИ решение почти в 30 раз дешевле зарубежных аналогов и не уступает в точности результатов традиционным методам исследования биоматериала.