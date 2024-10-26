В МФТИ разработали систему экспресс-диагностики в домашних условиях
Разработанная в МФТИ система существенно облегчит жизнь человеку, которому необходимо несколько раз в месяц делать анализы, а проходить обследования в частных или государственных клиниках дорого, неудобно и долго. С такими трудностями сталкиваются, к примеру, люди с диабетом или хроническими заболеваниями мочеполовой системы. Теперь они смогут, не выходя из дома, за минуту проводить необходимую диагностику.
«Прежде всего пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение для получения результата исследования. В набор входят емкость для жидкости, тестовые полоски и цветной анализатор. Как на дому проводится диагностика? Человек заполняет емкость, окунает в нее тестовую полоску и помещает в цветовой анализатор. Она меняет окраску в зависимости от концентрации в жидкости изучаемого компонента. Сделав снимок тест-полоски, смартфон выдает результат исследования», — рассказывает сотрудник МФТИ Георгий Машков.
По его словам, такая система позволяет человеку дома самостоятельно анализировать до 14 параметров биологических жидкостей (слюны, мочи, крови), в их числе глюкоза, кетоны, микроальбумин, нитриты, гемоглобин и лейкоциты.
Предложенное сотрудниками МФТИ решение почти в 30 раз дешевле зарубежных аналогов и не уступает в точности результатов традиционным методам исследования биоматериала.