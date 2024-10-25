Ученые назвали эффективный немедикаментозный способ улучшения сна

Обзор существующих исследований об эффекте утяжеленного одеяла позволил ученым сделать вывод, что оно может помочь справиться с бессонницей, сократить использование снотворных препаратов, повлиять на улучшение общего состояния и настроения.

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Исследование южноавстралийских ученых подтвердило, что утяжеленное одеяло как способ борьбы с нарушением сна может стать альтернативой препаратам, когнитивной терапии, методам релаксации, терапии ограничения сна и другим способам решения проблемы, – рассказывает newatlas.com.

Сюзанна Доусон, эрготерапевт и научный сотрудник Университета Флиндерса вместе с коллегами проанализировала 18 существующих исследований по использованию утяжеленных одеял в качестве метода лечения сна у людей всех возрастов с разными заболеваниями.

Утяжеленное одеяло имеет достаточно большой размер, позволяющий покрыть все тело. Чаще всего оно простегано секциями, заполненными пластиковыми или стеклянными бусинами. Суть утяжеленных одеял в том, что они обеспечивают успокаивающее давление, имитирующее ощущение, которое человек получает от объятий.

Исследователи обнаружили, что взрослые, которые использовали утяжеленное одеяло ночью, говорили об улучшении сна и настроения, снижении использовании лекарств и снижении болевых ощущений.

Исследования с участием детей оказались не такими однозначными, однако были результаты, показавшие, что утяжеленные одеяла обеспечивали ограниченное улучшение сна у детей с такими состояниями как СДВГ и РАС. По словам Доусон, родители сообщали, что дети становились более расслабленными, менее тревожными, более сосредоточенными после использования утяжеленных одеял.

Авторы считают, что результаты их обзора могут лечь в основу разработки протоколов по использованию утяжеленных одеял в различных службах здравоохранения, особенно в службах охраны психического здоровья.

При этом, пока нет стандартизированных рекомендаций по использованию таких одеял, касаемых их веса, типа, частоты использования и т.д. Необходимы дополнительные исследования для прояснения этих вопросов.