Можно ли поседеть за одну ночь от стресса?

Известно, что время появления седины зависит от генетики: первые седые волосы, как правило, появляются в период от 20 до 50 лет, а активно процесс развивается в период от 50 до 60 лет. Однако, есть факторы, которые, помимо генетики, могут оказать влияние на появление седых волос – например, стресс.

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Тереза ​​Ларкин, доцент кафедры медицинских наук из Университета Вуллонгонга объяснила the conversation, может ли стресс привести к седине.

Каждая прядь волоса производится волосяным фолликулом, содержащим два вида стволовых клеток: кератиноциты, которые вырабатывают белок кератин, создающий и восстанавливающий волос, и меланоциты, которые вырабатывают меланин – пигмент, отвечающий за окрашивание волоса.

С возрастом, и это естественный процесс, клетки становятся менее активными: стволовые клетки производят меньше меланина, из-за чего волосы седеют, и меньше кератина, из-за чего волосы истончаются и выпадают.

При этом, есть факторы, которые могут повлиять на преждевременное поседение волос, и стресс – один из них.

Стресс может стать причиной поседения волос: окислительный стресс, то есть дисбаланс между слишком большим количеством вредных свободных радикалов и недостаточным количеством защитных антиоксидантов в организме – повреждает волосяные фолликулы и стволовые клетки и останавливает их выработку меланина. Окислительный стресс может вызываться психологическим или эмоциональным стрессом, а также аутоиммунными патологиями. Факторы окружающей среды, такие как ультрафиолет, плохая экологическая обстановка, курение – еще усугубляют этот процесс.

Ученым установили связь между стрессовыми событиями в жизни человека и менее пигментированными прядями волос. У молодых людей, стволовые клетки которых еще вырабатывали меланин, цвет возвращался после того, как стрессовое событие миновало.

Многие убеждены, что поседеть можно буквально за одну ночь, если стрессовое событие обрушилось неожиданно. Однако, эксперт говорит, что такое вряд ли возможно: все волосы не могут поседеть за одну ночь, потому что меланин в волосах химически стабилен, и он не может моментально трансформироваться. Острый стресс, действительно, быстро истощает меланоцитарные стволовые клетки, что показал эксперимент с мышами. Но эффект не проявляется настолько молниеносно. Седые волосы становятся заметными по мере роста пряди – со скоростью порядка 1 см в месяц. Не все волосы находятся одновременно в фазе роста – поэтому поседеть одновременно они тоже не могут.