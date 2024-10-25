Британские ученые разработали «калькулятор смерти»

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) готовится к революционному изменению в диагностике – внедрению системы искусственного интеллекта, способной предсказывать приблизительную дату смерти пациента. Эта технология, получившая название AIRE (AI-ECG risk assessment), уже прошла успешные испытания и готовится к пилотному запуску в двух лондонских отделениях NHS, начиная с середины следующего года.

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AIRE представляет собой программный "калькулятор смерти", работающий на основе анализа электрокардиограмм (ЭКГ). В отличие от футуристических сценариев, цель AIRE – не заменить врачей, а стать мощным инструментом, повышающим точность и оперативность диагностики. Как заявил кардиолог-ординатор в Imperial College Healthcare NHS Trust Арунашис Сау, AIRE призван создать нечто "сверхчеловеческое" – систему, способную обрабатывать огромные объемы данных и выявлять скрытые закономерности, недоступные невооруженному глазу специалиста.

Как же работает этот "калькулятор"? Процесс достаточно прост: пациент проходит стандартную процедуру ЭКГ. Программное обеспечение AIRE анализирует полученные данные, выявляя тончайшие отклонения в электрических сигналах сердца. Более того, система интегрирует анализ генетической информации о структуре сердца пациента, что позволяет обнаружить потенциальные проблемы, такие как аритмия или сердечная недостаточность, на самых ранних стадиях, задолго до появления явных симптомов.

На основе комплексного анализа AIRE выдает прогноз, определяющий приблизительный временной промежуток, в течение которого пациент находится в зоне повышенного риска смерти. Результат измеряется в годах и представляет собой вероятностную оценку, а не точную дату.

Результаты исследований, опубликованные в журнале Lancet Digital Health, впечатляют. AIRE показал точность прогнозирования риска смерти в течение десяти лет после проведения ЭКГ на уровне 78%. Более того, система успешно предсказывает развитие сердечной недостаточности почти в восьми из десяти случаев.

На начальном этапе в исследовании примут участие несколько сотен пациентов. Однако, если пилотный проект подтвердит эффективность AIRE, технология будет постепенно внедряться во всей системе NHS, и ожидается, что уже через пять лет она станет доступна всем пациентам.

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