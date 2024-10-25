В Самаре импортозаместили реагенты для лабораторий

В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ сообщили, что ученые вуза разработали ряд импортозамещающих реагентов, которые соответствуют государственным стандартам качества (ГОСТам).
Руководитель лаборатории новых материалов НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Соколов рассказал, что создано четыре вида реагентов.
Первый предназначен для анализа наличия и количества селена в воде и других жидкостях. Второй — для проведения бицинхониновой пробы, используемой в клинико-диагностических лабораториях для анализа белка и металлов в сплавах, таких как хирургическая сталь. Третий реагент анализирует наличие меди и никеля в сплавах, а четвертый используется для определения палладия, платины и других ценных элементов.
Ранее подобные реагенты производились только за границей, и лаборатории вынуждены были их закупать. Теперь же разработанные реагенты будут в три раза дешевле импортных аналогов благодаря эффективным методам синтеза из отечественного сырья, что позволяет конкурировать с зарубежной продукцией. Все новые продукты имеют паспорта качества и готовы к выходу на рынок, отметил Соколов.